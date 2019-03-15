Минстрой в апреле направит в Совфед проект об отмене "поверочного рабства" в России

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства через месяц представит комитету Совета Федерации по социальной политике первую версию законопроекта об освобождении россиян от "поверочного рабства", под которым понимается обязанность следить за корректностью показаний счетчиков газа, тепла и воды. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Валерий Рязанский.

"Мы встречались с заместителем министра строительства Егоровым Максимом Борисовичем, который ведет эту тему. Рабочая встреча состоялась на этой неделе, приблизительно через месяц он готов нам представить первую версию законопроекта, и мы будем готовы его обсуждать, что называется, в черновом варианте", - пояснил Рязанский ТАСС.

Ранее сенатор заявил ТАСС, что глава Минстроя Владимир Якушев поддержал и "воспринял с пониманием" предложения комитета СФ переложить обязанность следить за корректностью показаний счетчиков на снабжающие организации. По его словам, сенаторы будут стремиться, чтобы новый закон вступил в силу с середины 2020 года - вместе с подобным законом об электрических счетчиках.

Идея отмены "поверочного рабства"

Как сообщил в феврале "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов, в 2019 году ведомство совместно с Минпромторгом, Минэкономразвития и Минстроем будет инициировать принятие поправок в закон, чтобы освободить население от обязанности проводить поверку счетчиков воды. Тогда же Рязанский заявил ТАСС, что комитет уже направил в правительство РФ подобный законопроект - он возлагает обязанности по установке, вводу в строй, поверке и замене приборов учета воды, газа, тепловой и электроэнергии на ресурсоснабжающие организации.

Позже сенатор рассказал, что правительство по согласованию с комитетом направило отрицательный отзыв на этот документ, так как в конце 2018 года в российское законодательство уже были внесены изменения в систему учета, контроля и поверки счетчиков электроэнергии. Как объяснил Рязанский, вопрос изменения законодательства по счетчикам за газ, воду и тепло относится к ведению Минстроя и требует отдельного законопроекта.