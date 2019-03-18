Требования на жилье в рамках банкротства компании "Реставрация" заявили 97% дольщиков

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Заявления на включение в реестр требований передачи жилых помещений подали 97% дольщиков обанкротившегося красноярского застройщика "Реставрация", сообщил в понедельник конкурсный управляющий компании Борис Латышев.

Формирование конкурсным управляющим реестра требований передачи жилых помещений - обязательная процедура при банкротстве застройщика для восстановления прав участников долевого строительства.

"Завершился прием заявлений дольщиков о включении в реестр требований передачи жилых помещений участников строительства. За три месяца документы на восстановление прав в отношении своего имущества поданы 1461 участником строительства, что составляет 97% от предполагаемого числа пострадавших дольщиков "Реставрации". К настоящему моменту рассмотрено 1026 требований, работа по остальным будет продолжена в течение апреля в сроки, установленные законодательством", - пояснил конкурсный управляющий.

По его словам, в более чем 30% случаев требования дольщиков были включены в реестр в полном объеме, в 51% - включены с задолженностью по оплате, поскольку застройщик не предоставил корректно оформленных платежных документов. В 18% случаев гражданам было отказано во включении в реестр, однако они смогут восстановить права в Арбитражном суде в рамках дела о банкротстве.

Конкурсный управляющий также отметил, что при продаже квартир застройщик использовал схемы привлечения средств граждан в обход закона о долевом строительстве, что усложнило формирование реестра. "Всего было установлено 10 таких схем, в основном злоупотребления касались порядка проведения оплаты договоров участия в долевом строительстве либо регистрации этих договоров в Росреестре. Кроме того, выявлены факты задвоения продаж", - пояснил Латышев.

СК "Реставрация" была признана банкротом 5 декабря 2018 года по заявлению Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Основанием для заявления стали итоги проверки, которые выявили признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества застройщика. Аудит финансово-хозяйственной деятельности проводили компании "Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги", "ЭсАрДжи-Консалтинг" и "НЭО Центр" по поручению Минстроя РФ. По данным Фонда, "Реставрация" не достроила 10 домов, на их завершение потребуется более 5,4 млрд рублей.