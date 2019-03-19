Москва выдвинет на международный конкурс недвижимости MIPIM проекты в области реновации

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Власти Москвы планируют выдвинуть проекты в области реновации ветхого жилья, реконструкцию промышленной территории бывшего завода ЗИЛ, а также проект по строительству крупнейшей больницы в Коммунарке на международный конкурс недвижимости и инвестиционных проектов MIPIM. Об этом сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Я думаю, мы точно будем заявляться [на конкурс недвижимости MIPIM]. У нас есть по реновации интересные проекты, может, два-три года времени уйдет [на их реализацию]. Думаю, будем заявляться в редевелепменте промышленных территорий, например, в ближайшее время ЗИЛ появится как часть готового проекта. Я считаю, мы можем заявиться по социальным объектам, я уже дал поручение коллегам проработать больницу в Коммунарке, поскольку больницу в 150 тыс. кв. м в мире мало кто строит, это на самом деле мирового уровня достижение", - сказал Хуснуллин.

Премия MIPIM Awards была учреждена в 1991 году. Награды MIPIM Awards вручают в 11 номинациях. В этом году в конкурсе участвовали 200 проектов из 58 стран. Из них в финал прошли 45 заявок из 21 страны. Больше всего проектов (шесть) заявила Франция, по пять проектов было у Китая и Германии, Великобритания заявила четыре проекта, по три проекта представили Испания и Нидерланды. Московский парк "Зарядье" в этом году получил специальный приз жюри конкурса.

О проектах

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент России Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". В программу по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки - это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в городе. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м - это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

Завод имени Лихачева (ЗИЛ) был основан в 1916 году. С 1924 по 2009 год он выпустил около 8 млн грузовых автомобилей, 40 тыс. автобусов и 12 тыс. легковых автомобилей, холодильники, велосипеды. К началу 21 века предприятие приносило городу 1-2 млрд рублей убытков ежегодно. В 2013 году производство на заводе было приостановлено. Власти Москвы приняли проект перепланировки территории завода.

В целом реализация проекта по реорганизации бывшей промзоны займет около 10-15 лет, будет реновировано 392 га - это самый большой проект обновления бывшей промышленной зоны в Европе. Промзону разделили на девять частей для строительства жилых микрорайонов, делового центра, парка, спортивного кластера и предприятия по производству автомобилей. В итоге здесь должен появиться "город в городе" с транспортной инфраструктурой, рабочими местами, социальными объектами, велодорожками, площадками для отдыха и творчества и даже филиал петербургского "Эрмитажа".

Больница в Коммунарке - новый медицинский центр в Новой Москве, который возводится впервые за последние десятилетия. В его состав войдут: детская и взрослая больницы, роддом, диагностический и амбулаторный центр. Общая площадь центра превышает 155 тыс. кв. м, он рассчитан на 1016 коек. По словам мэра Москвы, центр будет одним из лучших больничных медицинских комплексов не только в Новой Москве, но и в стране.