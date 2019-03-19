Власти Пермского края направят 1,7 млрд рублей на ликвидацию аварийного жилья в 2019 году

ПЕРМЬ, 19 марта. /ТАСС/. Власти Пермского края направят 1,7 млрд рублей на расселение и ликвидацию 90 тыс. кв. м аварийного жилья в регионе в 2019 году, средства выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом во вторник сообщается на сайте администрации губернатора Пермского края.

"По объему федерального финансирования программы в рамках нацпроекта на 2019 год Пермский край (1,7 млрд рублей) займет третье место в стране. С учетом этих средств в Прикамье в этом году будет расселено и ликвидировано 90 тыс. кв. м аварийного жилья. При этом в планах было расселить и ликвидировать такой объем аварийного жилья до 2021 года", - говорится в сообщении.

Новая программа расселения в рамках нацпроекта рассчитана на шесть лет и будет действовать по 2025 год. "В нее будут включены все дома, признанные аварийными на 1 января 2017 года, по данным органов местного самоуправления - это порядка 489 тыс. кв. м ветхого жилья", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства, министра строительства и архитектуры Пермского края Михаила Сюткина.

По информации на сайте администрации губернатора Пермского края, в рамках национального и регионального проектов в 2020 и 2021 годах в регионе планируют ликвидировать не менее 90 тыс. кв. м ежегодно. В 2018 году в Пермском крае ликвидировали более 20 тыс. кв. м аварийного фонда, в благоустроенное жилье переселили более 1500 тыс. человек из Перми, Кунгура, Губахи, Краснокамска, Чернушки, Кондратовского сельского поселения. Финансирование программы осуществлялось за счет консолидированного бюджета Пермского края, на ее реализацию направляли более 800 млн рублей. Вопрос ликвидации аварийного жилья в настоящее время будет решаться за счет национального проекта.

В ходе реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" планируется усовершенствовать механизмы финансирования жилищного строительства; модернизировать строительную отрасль и повысить качество индустриального жилищного строительства, стимулируя внедрение передовых технологий; создать механизмы развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды; создать механизмы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда с соблюдением их жилищных прав.

Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить в 2019-2024 годы 1 трлн 66,2 млрд руб., в том числе 891 млрд руб. из федерального бюджета, 167,8 млрд руб. из консолидированных бюджетов субъектов РФ и 7,4 млрд из внебюджетных источников.