В Росстате сообщили о сокращении строительства жилья в феврале на 2,2%

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Объем строительства жилья в России в феврале 2019 года снизился на 2,2% по сравнению с показателем за аналогичный месяц 2018 года, до 5 млн кв. м, говорится в оперативном докладе Росстата.

По данным статистики, в январе - феврале текущего года построено 9,2 млн кв. м жилых площадей, что на 9,4% меньше, чем за первые два месяца 2018 года.

Всего в феврале 2018 года построено 67,5 тыс. квартир, а в январе - феврале - 123,1 тыс., отметил Росстат.

Стоимостный объем строительных работ в РФ в феврале увеличился на 0,3% в сопоставимых ценах к уровню февраля 2018 года и составил 442 млрд рублей. По итогам января - февраля текущего года рост объема строительства в денежном выражении равнялся 0,2% - 876,7 млрд рублей.