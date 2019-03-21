Володин предложил Аксакову обсудить с банками вопрос снижения ставки по ипотеке до 8%

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил комитету по финансовому рынку обсудить с банковским сообществом вопрос снижения ставки по ипотеке до 8%.

"Можно было бы подумать на предмет диалога с банковским сообществом о реализации поручения президента - снижении ставки по ипотеке до 8%. Он об этом буквально недавно говорил", - сказал Володин на заседании в четверг, обращаясь к главе комитета Анатолию Аксакову во время дискуссии по законопроекту об "ипотечных каникулах" для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

"Вы правильно подчеркнули, что за заемщиком банки буквально гоняются. Но сегодня ставка по ипотеке высокая. И здесь нужно смотреть - либо ее снижать решением банков, либо ее субсидировать для отдельных социальных групп", - резюмировал Володин.