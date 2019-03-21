Власти Петербурга расселят все признанные аварийными дома в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Власти Петербурга расселят оставшиеся пять домов, признанные аварийными до 2017 года, до 1 января 2020 года. Об этом журналистам в четверг сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Мы расселим до 1 января 2020 года абсолютно все аварийные дома, которые стоят на учете на 1 января 2017 года. Это означает, что у нас вся программа будет выполнена уже в 2019 году", - сказал он.

Беглов добавил, что в упомянутых домах проживают около 450 человек. Средства на расселение - 290 млн рублей - выделит Фонд содействия реформированию ЖКХ.