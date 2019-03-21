Орешкин заявил о необходимости провести полную инвентаризацию недвижимости в России

"Нужно двигаться более решительно. Мы должны понимать в отношении каждого объекта, какие у него характеристики, какой у него реальный владелец. Очевидно, нужно двигаться дальше, нужно провести полную инвентаризацию объектов недвижимости, в первую очередь земли. Использовать для реализации этой задачи нужно как существующие механизмы, такие как комплексные кадастровые работы, и при этом искать новые инновационные подходы, которые будут позволять достигать более быстрых результатов с меньшим использованием ресурсов", - сказал министр.

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Правительство РФ считает необходимым провести полную инвентаризацию недвижимости и земли в России. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе итогового заседания коллегии Росреестра.

При этом он отметил, что подобная задача большая и не может быть реализована за один год.

Орешкин также пояснил, что "система за последние 30 лет меняется, большое количество объектов, которые были построены, в том числе в советское время, в реальности не имеют законных владельцев или информация государству неизвестна".

"Мы находились, очевидно, в момент распада Советского Союза с ограниченной частной собственностью и без цифровых данных, поэтому этот фундамент до сих пор накладывает отпечаток на то, о чем мы знаем и какой информацией мы владеем", - добавил он.

Руководитель Росреестра Виктория Абрамченко в свою очередь сообщила о том, что общая кадастровая стоимость учтенного в России недвижимого имущества по итогам 2018 года превысила 672 трлн рублей. "По состоянию на 1 января 2019 года в ЕГРН учтено 162,5 млн объектов недвижимости, а суммарная кадастровая стоимость всего учтенного недвижимого имущества превысила 672 трлн рублей", - сказала она.

Глава ведомства отметила, что общая кадастровая стоимость земельных участков превысила 124 трлн рублей. Оставшиеся 548 трлн рублей приходятся на иные объекты недвижимости. Абрамченко также обратила внимание на то, что в 2018 году Росреестр обеспечил поступления в бюджеты всех уровней в размере 38,6 млрд рублей.