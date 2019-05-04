Более 550 жителей должны расселить из аварийного жилья в Приамурье в 2019 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мая. /ТАСС/. Власти планируют расселить более 550 жителей из аварийного жилья в 2019 году в Приамурье в ходе реализации первого этапа программы "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Амурской области" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в субботу журналистам в региональном правительстве.

Ранее сообщалось, что власти в Приамурье расселят около 6 тыс. человек из аварийного жилья до 2024 года в рамках работы по нацпроекту "Жилье и городская среда". Общая площадь расселяемого фонда в регионе составит 117 тыс. кв. м. В региональной программе переселения в рамках нацпроекта участвуют 22 муниципальных образования региона из 29 (шесть городских округов и 16 муниципальных районов). На весь период для реализации программы из федерального бюджета предусмотрено 6,8 млрд рублей.

"Первый этап реализации региональной программы "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Амурской области" - 2019-2020 годы. Планируется расселить более 550 жителей из аварийного жилья. Площадь расселяемого фонда - не менее 12 тыс. кв. м.", - сказали в правительстве.

Также там уточнили, что на первый этап реализации программы должны потратить почти 558 млн рублей, из них 541 млн рублей - из федерального бюджета и 16 млн рублей - из областного. Участниками первого этапа в регионе станут пять городов, два села и два поселка городского типа. "На сегодня закончена подготовительная часть для старта программы переселения", - отметили в правительстве.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы, общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.