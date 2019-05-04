Более 50 тыс. жителей Сахалина и Курил нуждаются в улучшении жилищных условий

ТАСС, 4 мая. Более 50 тыс. человек на Сахалине и Курилах нуждаются в улучшении жилищных условий, объемы аварийного жилья, из которого предстоит переселить людей, по данным на начало года, превысили 260 тыс. кв. м. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Региональная программа по переселению из аварийных домов реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", который является развитием стартовавших в октябре-декабре 2016 года приоритетных проектов "Ипотека и арендное жилье", "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" и "Формирование комфортной городской среды".

"На сегодняшний день в улучшении жилищных условий на Сахалине и Курилах нуждаются свыше 50 тыс. человек. По состоянию на начало 2019 года объемы аварийного жилья составили 262,2 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Чтобы ускорить возведение новых домов, инвестиционный цикл по строительству сократят - выход на этап возведения жилья стал меньше на 30 дней. Возводить дома будут в том числе на землях, которые передаст в ведение региона Министерство обороны РФ, такая договоренность уже достигнута, отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в 2019 году финансирование программы по переселению из аварийного и ветхого жилья в Сахалинской области увеличено с 1,2 млрд рублей до 4,1 млрд рублей. В частности, 3,2 млрд рублей заложено в региональном бюджете на приобретение квартир на первичном рынке у застройщиков, а также на вторичном рынке. 800 млн рублей выделят на строительство новых домов. 31 млн рублей предусмотрен на капитальный ремонт пустующего муниципального жилфонда, еще 100 млн рублей региональные власти потратят на выкуп аварийного жилья у собственников.