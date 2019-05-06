Более 3 тыс. коммунальных квартир Петербурга планируется расселить в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют в 2019 году расселить более 3 тыс. коммунальных квартир, в которых проживают около 2,2 тыс. семей, а также предоставить социальные выплаты на сумму 2,7 млрд рублей по программе "Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге", сообщила в понедельник пресс-служба жилищного комитета Санкт-Петербурга.

"В 2019 году с учетом всех механизмов содействия планируется расселить более 3 тыс. коммунальных квартир и предоставить социальные выплаты на сумму 2,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В январе-марте 2019 года по городской программе уже расселено 2,3 тыс. семей, проживавших в 913 коммунальных квартирах.

В 2018 году жилищные условия были улучшены у 8,6 тыс. семей, расселено 3,7 тыс. коммунальных квартир. На эти цели из городского бюджета было направлено 3,1 млрд рублей. На выполнение аналогичных задач в 2020 году правительство Санкт-Петербурга намерено потратить также 3,1 млрд рублей для предоставления выплат более 2,5 тыс. семей.

Сегодня в 69,8 тыс. коммунальных квартир Петербурга проживают 229 тыс. семей, из них около 81 тыс. состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.