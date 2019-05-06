Объем выданной россиянам ипотеки в I квартале вырос на 6,2%

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Объем ипотечных кредитов в денежном выражении, выданных российскими банками физическим лицам-резидентам в первом квартале 2019 года, увеличился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из информации на официальном сайте Банка России.

Согласно информации регулятора, в первом квартале этого года россиянам было выдано ипотечных кредитов на сумму 618,4 млрд рублей. Годом ранее этот показатель составлял 582 млрд рублей.

Совокупный ипотечный портфель банков по состоянию на 1 апреля 2019 года достиг 6,73 трлн рублей, следует из материалов ЦБ. На 1 апреля 2018 года ипотечный портфель российских банков равнялся 5,42 трлн рублей. Таким образом, рост составил 24%.

Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 апреля составила 10,42%, что на 0,78 процентного пункта выше, чем по состоянию на 1 апреля 2018 года, говорится в материалах Банка России.

Как сообщалось ранее, в 2018 году было выдано ипотечных кредитов на 3,013 трлн рублей, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Совокупный ипотечный портфель банков на начало 2019 года достиг 6,37 трлн рублей, увеличившись за 2018 год на 23,5%. При этом средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях по состоянию на 1 января 2019 года составила 9,56% годовых.