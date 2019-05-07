Власти регионов в мае отчитаются о планах по созданию инфраструктуры для новых домов

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Минстрой России до 17 мая ждет от властей регионов информацию о том, как будут обеспечиваться инфраструктурой новые объекты жилищного строительства, для уточнения нацпроекта. Об этом во вторник сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на селекторном совещании с представителями органов власти субъектов РФ.

"В срок до 17 мая 2019 года необходимо предоставить в адрес Минстроя России информацию по обеспечению земельных участков, предоставляемых либо планируемых к предоставлению для целей жилищного строительства, объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в соответствии с прилагаемой формой. Материал станет основой для уточнения региональной части федерального проекта "Жилье", - сказал Якушев.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Федеральный проект "Жилье" является одним из четырех частей нацпроекта.

Министр напомнил, что по итогам расширенного заседания президиума Госсовета в Казани президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по финансированию социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры для увеличения объемов строительства жилья в регионах. Обеспеченность земельных участков инфраструктурными объектами является одним важнейших факторов, оказывающих влияние на достижение целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда", отметил Якушев.