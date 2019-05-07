Минстрой ждет новых правил мониторинга цен для смет на бюджетные стройки до конца мая

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Правила мониторинга цен на строительные ресурсы могут быть изменены до конца мая 2019 года, это позволит на 15-20% повысить точность составления смет на бюджетные стройки, сообщил журналистам во вторник заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков.

"Сейчас большая часть стоимости ресурсов [в сметах] берется по базе 2000 года с индексами пересчета, часть - по текущей цене методом конкурентного анализа. Необходимо поработать с регионами, чтобы считать индексы точнее, и дать работающие инструменты конкурентного анализа. Это повысит точность системы ценообразования на 15-20%, и для этого будут внесены изменения в постановление правительства о мониторинге цен строительных ресурсов", - сказал он. Волков уточнил, что документ уже находится в правительстве. "Надеюсь, что после майских праздников постановление будет подписано", - отметил он.

Замминистра добавил, что в систему мониторинга будет добавлена возможность участия регионов и отраслевых компаний, а также будет модифицирована методика расчета индексов ценообразования. Помимо этого, будет расширен список компаний, которые поставляют сведения о стоимости строительных ресурсов в федеральную инфосистему ценообразования (ФГИС ЦС). Она создается для предстоящего перехода на ресурсный метод ценообразования. Сейчас во ФГИС ЦС предоставляют данные о ценах 14 тыс. производителей стройресурсов.

"Мы сможем организовать работу с оптовыми поставщиками, анализируя цену не только за предыдущий квартал, но и цену предложений на рынке. Следующим шагом мы будем выстраивать работу с крупными интеграторами и биржевыми площадками как с источниками информации, чтобы иметь возможность верифицировать стоимость ресурса на конкретной территории", - сказал Волков.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минстрою и ФАС провести мониторинг цен на стройматериалы для объектов, возводимых в рамках нацпроектов. В частности, Минстрою нужно активизировать работу по обязательному размещению производителями стройматериалов актуальной и достоверной информации во ФГИС ЦС, а также обеспечить переход к автоматизированному сбору и анализу информации о стоимости стройматериалов.

О ценообразовании в строительстве

Для формирования смет строительства, осуществляемого за счет бюджета, на протяжении многих лет применялся базисно-индексный метод. Он предполагает перевод базисных цен, утвержденных в 2000 году, в текущие с помощью специальных индексов, обновляющихся раз в квартал. В 2017 году актуализация метода была заморожена в связи с перспективой перехода на ресурсный метод, который основывается на текущей стоимости материалов. Однако в процессе работы было установлено, что переход должен быть плавным и займет около двух-трех лет, к единомоментному переходу на новую методику регионы не готовы. До этого времени будет переходный период, который предполагает разморозку прежнего метода определения сметных цен и постепенное внедрение ресурсной модели.