Власти Кирова заменили все недействительные из-за опечатки жилищные сертификаты

КИРОВ, 7 мая. /ТАСС/. Власти Кирова заменили молодым семьям жилищные сертификаты, которые были недействительными из-за опечатки в названии программы, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"В настоящее время все сертификаты заменены", - сказали в пресс-службе.

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) ранее обратились к властям Кирова с просьбой ускорить работу по обмену сертификатов, которые 126 молодым семьям выдали 11 апреля. По данным ОНФ, на следующий день после их выдачи семьям на собрании объявили, что документы недействительны, поскольку в названии госпрограммы есть опечатка. Замена документов затянулась на несколько недель, молодые семьи опасались, что не успеют до 1 мая сдать документы в банк, чтобы открыть счет, и потеряют выделенные деньги.

Улучшение жилищных условий ведется по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". На получение соцвыплаты на приобретение или строительство жилья могут претендовать молодые семьи, в которых возраст каждого из супругов не превышает 35 лет.

В 2019 году Кировская область направит на улучшение жилищных условий молодых семей более 76 млн рублей, в том числе 52,9 млн рублей из федерального бюджета. Годом ранее на эти цели регион направил более 43 млн рублей.