{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Кирова заменили все недействительные из-за опечатки жилищные сертификаты

Новые сертификаты выдали 126 молодым семьям

КИРОВ, 7 мая. /ТАСС/. Власти Кирова заменили молодым семьям жилищные сертификаты, которые были недействительными из-за опечатки в названии программы, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе городской администрации.

На эту тему

"В настоящее время все сертификаты заменены", - сказали в пресс-службе.

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) ранее обратились к властям Кирова с просьбой ускорить работу по обмену сертификатов, которые 126 молодым семьям выдали 11 апреля. По данным ОНФ, на следующий день после их выдачи семьям на собрании объявили, что документы недействительны, поскольку в названии госпрограммы есть опечатка. Замена документов затянулась на несколько недель, молодые семьи опасались, что не успеют до 1 мая сдать документы в банк, чтобы открыть счет, и потеряют выделенные деньги.

Улучшение жилищных условий ведется по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". На получение соцвыплаты на приобретение или строительство жилья могут претендовать молодые семьи, в которых возраст каждого из супругов не превышает 35 лет.

В 2019 году Кировская область направит на улучшение жилищных условий молодых семей более 76 млн рублей, в том числе 52,9 млн рублей из федерального бюджета. Годом ранее на эти цели регион направил более 43 млн рублей.

Теги
РоссияКировская область
Минстрой ждет новых правил мониторинга цен для смет на бюджетные стройки до конца мая
Как отметил заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков, для более точного ценообразования будут внесены изменения в постановление правительства
Читать полностью