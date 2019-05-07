Минстрой России выделил 1 млрд рублей на расселение ветхого жилья в Самарской области

САМАРА, 7 мая. /ТАСС/. Самарская область получит 1 млрд рублей на расселение ветхого жилья в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Как сообщила во вторник пресс-служба правительства региона, дополнительные субсидии выделены Минстроем РФ.

"Субъекты Российской Федерации, которые при реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", входящего в нацпроект "Жилье и городская среда", смогут выполнить планы по расселению, досрочно получат право на федеральную поддержку для продолжения переселения. Самарской области выделен 1 млрд рублей на переселение из аварийного жилого фонда в период 2019-2020 годов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, планируется расселить 1,6 тыс. человек из 773 жилых помещений. Общая площадь расселяемого аварийного жилого фонда составляет 32 тыс. кв. м из всего аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования превышает 1 трлн рублей.