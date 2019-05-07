Якушев: главы регионов в мае должны обсудить с банками вопросы проектного финансирования

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев рекомендовал главам регионов с 13 по 17 мая провести совещания с руководством банков для активизации работы по развитию проектного финансирования.

"Мы ждем от банков предметной, эффективной работы с застройщиками. С 13 по 17 мая на уровне руководителей регионов нужно организовать встречи со всеми участниками, занятыми проектным финансированием, для активизации работы", - сказал Якушев во вторник на селекторном совещании с представителями органов власти субъектов РФ.

Сейчас с застройщиками в регионах работают не более пяти-семи банков из 63, уполномоченных кредитовать проекты жилищного строительства.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по договорам долевого участия. Изменение системы финансирования жилищного строительства предусмотрено нацпроектом "Жилье и городская среда".