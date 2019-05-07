В Казани сдали в эксплуатацию долгострой на 136 квартир

КАЗАНЬ, 7 мая. /ТАСС/. Многоквартирный дом в Казани, строительство которого начали в 2007 году, сдали в эксплуатацию, сообщила во вторник пресс-служба мэрии города.

"Во вторник в Казани сдали очередной долгострой. Введен в эксплуатацию дом №14 по улице Четаева на 136 квартир, застройщиком которого выступало ООО "Фирма "Свей". Дом стал первым проблемным объектом обманутых дольщиков, введенным в эксплуатацию в этом году", - говорится в сообщении.

Сроки сдачи здания неоднократно сдвигались, позже строительство остановили. Оно было возобновлено в феврале 2018 года компанией "Ак таш", в октябре того же года работы на объекте продолжила компания "Бриз". Всего в сданном доме 68 однокомнатных и 68 двухкомнатных квартир.

Согласно данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, в 2019 году ввести в эксплуатацию планируется 12 домов для 840 дольщиков. Полностью решить проблему обманутых дольщиков региона власти намерены в 2021 году.