ЦБ хочет ужесточить правила учета объектов недвижимости в составе активов НПФ

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Банк России планирует снизить стоимость недвижимого имущества, принимаемую к расчету собственных средств негосударственного пенсионного фонда, с 50% до 25% суммарной стоимости принятых к расчету активов. Проект соответствующего указания опубликован на сайте ЦБ РФ.

Как уточняется в пояснительной записке, изменения вводятся в целях повышения финансовой устойчивости НПФов и "формирования в составе их собственных средств доли наиболее качественных и ликвидных активов".

Кроме того, проект запрещает принимать к расчету собственных средств НПФ структурные облигации и дебиторскую задолженность по сделке, по которой контрагент будет расплачиваться активами, не принимаемыми к расчету. Помимо этого, документ допускает принятие к расчету депозиты в банках, являющихся аффилированными лицами управляющей компании фонда, а также ценные бумаги, выпущенные аффилированными лицами УК, и их дебиторскую задолженность. Также документом регулируются правила принятия к расчету собственных средств долгосрочных договоров аренды.

НПФам будет дано 10 рабочих дней для устранения несоответствия размера собственных средств минимальному, если это несоответствие возникло по независящим от фондам причинам.

Замечания к проекту указания ЦБ принимает до 21 мая, планируемый срок вступления в силу - 3-й квартал 2019 года.