В Саратове более 700 человек переедут из бараков в построенный за счет благотворителей дом

САРАТОВ, 10 мая. /ТАСС/. Более 700 жителей аварийных бараков смогут получить квартиры в новом доме, строительство которого ведется за счет благотворительных средств в Саратове. Об этом в пятницу сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время рабочей поездки в регион.

Ранее сообщалось, что Володин в 2018 году заработал 71,7 млн рублей, при этом половину он отдал на благотворительность, в том числе 5 млн рублей были переведены для завершения строительства многоквартирного жилого дома в поселке Елшанка города Саратова. Здесь планировалось снести 23 аварийных дома барачного типа 1943-1946 годов постройки, а для их жителей возвести новую многоэтажку.

"Принято решение об увеличении числа жителей, которые получат новые квартиры - в поселке Елшанка будет снесен еще один барак, таким образом, квартиры в новом доме получат более 700 человек", - сказал Володин.

Шестиподъездный дом должен быть сдан в середине августа 2019 года. Ранее сообщалось, что Саратовская область занимает пятое место в стране по количеству аварийного жилья.