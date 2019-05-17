Якутии нужно более 93 млрд рублей на полное расселение аварийного жилья

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Полное расселение аварийного жилищного фонда в Якутии потребует более 93 млрд рублей, сообщил в интервью корреспонденту ТАСС глава Якутии Айсен Николаев.

"По предварительным подсчетам, общая стоимость расселения такого жилого фонда (признанного аварийным до 1 января 2017 года) составляет порядка 93 млрд рублей, из них 66 млрд рублей - это средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, около 27 млрд рублей - это та сумма, которую мы обозначаем как нехватку средств. В крайнем случае мы предполагаем эту сумму выделять за счет республики. В любом случае надеемся на дополнительную поддержку Фонда содействия реформированию ЖКХ", - сказал Николаев.

Он добавил, что в рамках второго этапа федеральной программы (с 2018 года задачи по переселению граждан из аварийного жилья выполняются в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", с 2014 по 2017 годы действовала федеральная программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья) по переселению необходимо расселить 1 млн 140 тыс. кв. м аварийного жилья. "Конечно, это самая большая величина по стране. В аварийном фонде проживает свыше 61 тыс. жителей республики", - отметил глава региона.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.