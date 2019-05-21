Недостроенные дома ЖК "Ravissant" в Новой Москве переданы новому застройщику

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Проблемный жилой комплекс "Ravissant" на территории Новой Москвы, квартиры в котором ожидают 75 дольщиков, будет достраивать новый застройщик - ООО "Атлант". Об этом сообщила во вторник пресс-служба Москомстройинвеста.

"Арбитражный суд города Москвы удовлетворил заявление ООО "Атлант" о передаче ему недостроенных жилых домов ЖК "Ravissant", земельного участка и обязательств перед гражданами. Завершение строительства объекта будет осуществляться вне рамок дела о банкротстве прежнего застройщика АО "Керамо", - говорится в сообщении.

Как пояснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, слова которой приводятся в сообщении, теперь ООО "Атлант" должен будет достроить проблемный объект. Ранее кандидатура нового застройщика была согласована Минстроем РФ.

Строительство ЖК "Ravissant" началось в 2012 году, в 2015 году было приостановлено. Вскоре ЖК был признан проблемным, в отношении застройщика - АО "Керамо" - введено конкурсное производство. В реестр пострадавших включены 75 граждан-участников долевого строительства.

В настоящий момент девять из 29 домов ЖК "Ravissant" находятся в высокой степени готовности, еще по 17 начаты строительные работы. Жилая площадь объекта составляет почти 39,8 тыс. кв. м.