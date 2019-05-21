Госдума приняла закон, меняющий порядок перевода жилых помещений в нежилые

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, согласно которому жилое помещение может быть переведено в нежилой фонд только с согласия всех собственников квартир, примыкающих к нему.

Согласно предлагаемым поправкам в Жилищный кодекс, вывести помещение из жилого фонда можно будет при "согласии каждого собственника всех помещений, примыкающих" к помещениям, которые переводятся в нежилые. Согласие должно быть закреплено в письменной форме. При этом лица, занимающиеся таким переводом, должны будут предоставить уполномоченным органам власти протокол общего собрания собственников, которое одобрило перевод той или иной квартиры или помещения в нежилой фонд.

Если речь идет о многоквартирном доме с несколькими подъездами, то две трети участников собрания должны составлять именно жители того подъезда, в котором расположено переводимое из жилого фонда помещение, уточняется в законопроекте. Кроме того, большинство жителей этого подъезда должны поддержать это решение.