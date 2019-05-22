Госдума одобрила в I чтении передачу премий по страхованию застройщиков фонду дольщиков

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий передачу ответственности и премий по страхованию ответственности застройщиков Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства. Законопроект был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым.

Предполагается, что фонду будет передано не менее 99% премий, полученных страховщиками по действующим договорам. При этом страховщик имеет право на часть премии, пропорциональной истекшему периоду страхования. Законопроект предполагает, что все страховые компании и банки, которые собирали деньги по этому виду страхования, должны передать средства и информацию о застрахованных в компенсационный фонд защиты прав участников долевого строительства, сказал журналистам Николаев.

Фонд защиты дольщиков пришел на смену механизму страхования ответственности застройщиков - с осени 2017 года застройщики обязаны перечислять в него 1,2% стоимости каждого договора участия в долевом строительстве. С декабря 2018 года страхование ответственности застройщиков фактически не осуществляется, после того, как ЦБ запретил работать на этом рынке крупнейшему игроку - компании "Респект". Страховщики продолжают нести ответственность по действующим договорам, при этом в соответствии с законом, принятым в конце 2018 года, застройщики, чьи обязательства были застрахованы, делают также отчисления в компенсационный фонд.

О законопроекте

Законопроектом предполагается, что уже заключенные договоры страхования ответственности застройщиков или банковские поручительства досрочно прекращаются, а ответственность перед дольщиками с этого момента начинает нести фонд. Он выплачивает дольщикам проблемных объектов возмещение либо достраивает объекты, следует из пояснительной записки к законопроекту.

Вместе с этим страховщики и банки передают фонду полученные страховые премии (или плату по договору поручительства) - "часть полученной страховой премии в размере доли страховой премии, предназначенной для осуществления страхового возмещения (но не менее 99% от полученной страховой премии) и приходящейся на неистекший срок страхования".

При этом в законопроекте отмечается, что страховщик имеет право на часть полученной страховой премии, пропорциональной истекшему периоду страхования, а оставшуюся часть, за вычетом расходов на ведение дела, страховщик должен перевести в фонд.

Документ должен вступить в силу со дня официального опубликования, договоры страхования и поручительства также прекращаются с этого дня (за исключением тех, по которым наступил страховой случай и предъявлено требование о выплате возмещения, в этом случае применяется действующий порядок возмещения при банкротстве застройщика). Премии должны быть перечислены в фонд в течение 30 дней. Неисполнение обязанности по передаче денег является нарушением законодательством и основанием для применения мер ЦБ РФ к этой страховой компании или банку, говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предполагается также, что существующее общество взаимного страхования застройщиков может быть преобразовано в акционерное общество для осуществления другого вида страхования, либо ликвидировано. Такое решение ОВС должно принять в течение трех месяцев после вступления закона в силу. Законопроект направлен на установление единообразного регулирования защиты прав дольщиков, отмечается в записке.

Список страховщиков застройщиков

По состоянию на 15 февраля право страховать ответственность застройщиков имели 10 организаций: страховые компании ВСК (страховщик Urban Group, после краха застройщика прекратила заключать новые договоры по этому виду), "Пари", "Ингосстрах", "Альфастрахование", "Абсолют страхование", "РСХБ страхование", "Югория", "ВТБ страхование", "БИН страхование" и некоммерческая организация "Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков". Соответствующий список опубликован на сайте ЦБ РФ. Фактически занимается этим видом страхования только ОВС.