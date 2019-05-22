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Фракция "Единая Россия" выступила против приравнивания апартаментов к жилым помещениям

Депутаты не хотят, чтобы оставалась лазейку в законе в виде возможности обходить требования эскроу-счетов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" не поддерживает идею приравнивания апартаментов к жилым помещениям, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по жилищной политики и ЖКХ, член фракции "Единая Россия" Сергей Пахомов.

"Никакой легализации апартаментов, их приравнивая к жилым помещениям не будет", - сказал он.

Пахомов подчеркнул, что депутаты фракции выступают против того, чтобы "оставлять лазейку в законе в виде возможности обходить требования эскроу-счетов и продавать гражданам жилье под видом апартаментов по старой схеме долевого строительства".

Он добавил, что депутаты предлагают распространить требования закона о долевом строительстве (214-ФЗ) на нежилые помещения. "Тем самым мы уберем риск появления так называемых обманутых "апартаментщиков", - отметил Пахомов.

По его словам, два думских комитета - по жилищной политике и ЖКХ, по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям - совместно с Минстроем разрабатывают предложения по статусу апартаментов.

Проблемы собственников апартаментов

Апартаменты продаются с использованием договоров долевого участия, но в случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно.

Кроме того, из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги ЖКХ и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции.

Законопроект о жилом статусе апартаментов вносился в Госдуму в 2018 году, однако в октябре был снят с рассмотрения нижней палаты парламента.

Теги
РоссияПахомов, Сергей Александрович
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