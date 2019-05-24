Около 600 тыс. человек расселят по нацпроекту из аварийного жилья до 2024 года

ВОЛГОГРАД, 24 мая. /ТАСС/. Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" позволит за 2019-2024 годы расселить в России из аварийных 9,8 млн кв. метров жилья почти 600 тыс. человек, сообщил в пятницу журналистам в Волгограде генеральный директор - председатель правления Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

"Почти 600 тыс. человек планируется расселить за все время действия нацпроекта из 9,8 млн кв. метров аварийного жилья", - сказал Цицин.

По его словам, на сегодняшний день 47 регионов РФ подали заявки на участие в реализации программы переселения, в настоящее время лимиты открыты на сумму 23 млрд рублей, всего на этот год субъектам РФ планируется открыть лимиты на сумму 35 млрд рублей.

В Волгограде Цицин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписали договор о предоставлении средств на реализацию региональной программы переселения граждан из аварийного жилья. После заключения соглашения Цицин вручил главе региона авансовое платежное поручение на сумму 175,9 млн рублей.

Всего, по данным обладминистрации, около 600 млн рублей будут направлены в 2019-2020 годах на переселение жителей региона из ветхого и аварийного жилого фонда в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".