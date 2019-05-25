Строительная лаборатория для обследования домов организована в ЖК "Лайково" Urban Group

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Строительная лаборатория для обследования домов размещена в жилом комплексе "Лайково" обанкротившегося девелопера Urban Group. Об этом сообщил генеральный директор компании, которая является подрядчиком при достройке объекта "Еврохоумбилдинг" Ираклий Колбая на встрече с дольщиками ЖК в субботу.

"На площадке на постоянной основе организована строительная лаборатория, которая проводит обследование каждого дома, производит испытательные замеры по бетону, грунту, строительным материалам. Это необходимо для своевременного выявления возможных недочетов, допущенных предыдущим застройщиком и контроля качества проводимых работ", - отметил Колбая.

Сегодня все 12 домов ЖК обеспечены электроэнергией, на площадке ежедневно работает 900 человек, добавил глава подрядной организации. Первый дом в ЖК "Лайково" достроят до конца 2020 года. Полностью жилой комплекс планируют сдать в эксплуатацию к январю 2021 года.

Строительство жилого комплекса начинал застройщик СУ-155, после его банкротства права на достройку перешли к подмосковной строительной компании Urban Group. В 2018 году, после объявления Urban Group банкротом, строительство комплекса остановилось. В 2018 году, согласно дорожной карте правительства РФ, восстановлением прав дольщиков занялся Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Договор генерального подряда на достройку ЖК "Лайково" был заключен с компанией "Еврохоумбилдинг".

Urban Group считался крупнейшим застройщиком Подмосковья. О его финансовых проблемах стало известно в начале 2018 года. 9 июля прошлого года Арбитражный суд Московской области ввел по заявлению Фонда дольщиков конкурсное управление сроком на год в пяти компаниях группы: "Ваш город", "Ивастрой", "Хайгейт", "Континент проект", "Экоквартал". В реестр требований о передаче жилых помещений внесено около 14 тыс. квартир.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина правительством в июле 2018 года утверждена дорожная карта по восстановлению прав дольщиков Urban Group, согласно которой мероприятия по завершению строительства и передаче помещений по всем жилым комплексам должны быть завершены до декабря 2022 года.