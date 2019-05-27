Минстрой призвал регионы РФ оперативно разработать проекты на конкурс по цифровизации

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Регионам России необходимо оперативно разработать заявки на конкурсы проектов цифровизации, в том числе городского хозяйства, на базе "сквозных" технологий, что позволит получить субсидии из бюджета на их реализацию. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минстроя РФ.

"Проекты, которые получат финансирование, должны быть реализованы до конца 2019 года. Сейчас регионам и муниципалитетам необходимо максимально оперативно подготовить для участия в конкурсе качественные проекты с использованием "сквозных" технологий", - приводятся в сообщении слова главы министерства Владимира Якушева.

Уточняется, что отбор получателей субсидий будет проводить Минкомсвязи в рамках программы "Цифровая экономика". Главным условием станет использование "сквозных" технологий - больших данных, нейротехнологий и искусственного интеллекта, систем распределенного реестра. Еще одним условием участия в конкурсе будет обязательное внебюджетное финансирование проекта.

В сфере городского хозяйства внедрение цифровых технологий закреплено в ведомственном проекте Минстроя "Умный город". Он стартовал в России в 2018 году, начиная с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". В проекте задействованы все населенные пункты с численностью жителей более 100 тыс. человек, а также, по желанию субъекта, города с меньшим количеством жителей.

Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации проекта "Умный город". Выполнение обязательных пунктов стандарта будет увязываться с объемом субсидий регионам на благоустройство городской среды.