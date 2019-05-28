Конкурсный управляющий Urban Group подтвердила в суде факт вывода активов компании

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Конкурсный управляющий Urban Group Светлана Аглинишкене оспорила в суде сделку по продаже одним из застройщиков группы земельного участка с существенным занижением цены в октябре 2017 года, говорится в пресс-релизе конкурсного управляющего во вторник.

"По мнению конкурсного управляющего, реализация ликвидного земельного участка по цене, несоответствующей рыночной, за девять месяцев до введения банкротства, нарушает имущественные права кредиторов. Арбитражный суд [Московской области] согласился с доводами Светланы Аглинишкене, что спорная сделка направлена на вывод активов владельцами компании, и признал ее недействительной", - говорится в сообщении.

Речь идет о сделке по продаже компанией ООО "Хайгейт" (застройщик ЖК "Опалиха О3" и "Лесобережный") участка площадью 8,9 га в Красногорском районе Московской области. Приобретателем выступило ООО "Северное", доли в котором, как следует из сообщения, принадлежат бенефициару Urban Group Александру Долгину и бывшему генеральному директору девелопера Андрею Пучкову.

"Сумма сделки составила 22,5 млн рублей. <…> Согласно сведениям Росреестра, кадастровая стоимость участка - 226 млн рублей. Таким образом, сумма продажи была занижена в 10 раз", - говорится в релизе.

На сегодняшний день в арбитражный суд подано более 50 заявлений по оспариванию сделок на сумму около 90 млрд рублей.

О ситуации с Urban Group

Urban Group считался крупнейшим застройщиком Подмосковья. О его финансовых проблемах стало известно в начале 2018 года. Арбитражный суд Московской области 9 июля 2018 года ввел по заявлению Фонда дольщиков конкурсное управление сроком на год в пяти компаниях группы: "Ваш город", "Ивастрой", "Хайгейт", "Континент проект", "Экоквартал". В реестр требований о передаче жилых помещений внесено около 14 тыс. квартир.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина правительством в июле 2018 года утверждена дорожная карта по восстановлению прав дольщиков Urban Group, согласно которой мероприятия по завершению строительства и передаче помещений по всем жилым комплексам должны быть завершены до декабря 2022 года.