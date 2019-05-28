ДОМ.РФ предложил автоматизировать прием заявок от многодетных на компенсации по ипотеке

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. ДОМ.РФ предложил использовать Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС) для автоматизации процесса приема заявок на компенсацию ипотеки многодетным семьям. Об сообщил во вторник ТАСС представитель организации.

Госдума 28 мая в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям. Согласно документу, планируется выделять по 450 тыс. рублей при рождении после 1 января третьего и последующих детей в счет погашения займа из федерального бюджета. Сумма выплаты будет освобождена от налогов.

"Для взаимодействия с банками [по этому вопросу] ДОМ.РФ предложил использовать Единую информационную систему жилищного строительства. Это позволит автоматизировать процесс приема заявок и принятия решения по ним, чтобы многодетные семьи могли в короткие сроки получать поддержку государства", - рассказали в ДОМ.РФ.

В случае принятия закона семьи с тремя и более детьми смогут обратиться в банк для получения компенсации. Банк будет направлять пакет документов семьи в ДОМ.РФ. Последний будет перечислять сумму в банк на погашение части ипотечного кредита заемщика. Программой смогут воспользоваться и те многодетные семьи, у которых давно оформлен ипотечный кредит, и будет действовать на готовое и строящееся жилье.

По данным ДОМ.РФ, экономия семьи за счет программы вместе с материнским капиталом и налоговым вычетом может составить более 1 млн рублей. В компании исходили из средней стоимости жилья в 2,74 млн рублей за исключением Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, что составляет более 40% стоимости квартиры.

Единая информационная система жилищного строительства аккумулирует сведения от застройщиков, органов власти и уполномоченных банков, контролирующих назначение и размер расходования привлеченных от дольщиков средств. Оператор системы выступает ДОМ.РФ. Большая часть данных открыта для всех. Сегодня в ЕИСЖС зарегистрированы 4,2 тыс. застройщиков, которые осуществляют строительство многоквартирных жилых домов, размещена информация о 14,4 тыс. строящихся домов на 123,5 млн кв. м жилой площади. Также подписаны соглашения с 26 банками.