Собственники квартир долгостроя в Тамбове получили ключи после восьми лет ожидания

ТАМБОВ, 30 мая. /ТАСС/. Собственники многоквартирного дома-долгостроя на улице Сенько в Тамбове получили ключи от квартир после почти восьми лет ожидания. В достройку дома было вложено 120 млн рублей, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Строительство жилого дома на 48 квартир было начато в октябре 2011 года, застройщиком выступала фирма "Юкон", в отношении которой в 2014 году по решению арбитражного суда было введено конкурсное производство. С сентября 2015 года работы на объекте были приостановлены на стадии строительства двух этажей.

"Возобновить строительство удалось лишь в июле 2017 года. На достройку объекта было привлечено около 120 млн рублей. Это средства от реализации свободных в объекте помещений, дополнительные взносы членов жилищного строительного кооператива, который создали дольщики, и средства компании ООО "АИЖК Строй". Подвод инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории выполнила администрация города Тамбова", - сказали в пресс-службе, уточнив, что ключи жителям дома вручил губернатор Александр Никитин.

По данным администрации региона, сейчас в Тамбовской области остается восемь проблемных домов, включенных в "дорожную карту" по решению проблем обманутых дольщиков. В них было заключено 867 договоров долевого участия, 371 человек подал необходимые документы, они были включены в реестр обманутых дольщиков. "К июлю текущего года в Тамбове будет введен в эксплуатацию еще один многоквартирный жилой дом-долгострой на улице Интернациональной", - уточнили в обладминистрации.