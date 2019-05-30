Объем средств Фонда защиты прав дольщиков достиг 22 млрд рублей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Объем средств, аккумулированных в Фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства за счет взносов застройщиков, на сегодня достиг 22 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель генерального директора Фонда Алексей Ниденс на парламентских слушаниях в Госдуме на тему "Реформирование системы долевого строительства: приоритетные задачи на 2019 год".

"Сгенерировано на сегодня в фонде порядка 22 млрд рублей. С одной стороны, это цифра значительная. С другой, накопленные проблемы превышают те объемы, которые фонд на сегодня смог аккумулировать", - сказал Ниденс.

Он добавил, что, начиная с декабря прошлого года отчисления в фонд идут по всем договорам долевого участия. Ниденс напомнил, что размер взноса составляет 1,2% от цены договора долевого участия.

Публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" создана в 2017 году.

Застройщики, привлекающие средства граждан, перечисляют по 1,2% стоимости договора участия в долевом строительстве. Средства могут быть использованы при банкротстве застройщика для завершения строительства объектов или для выплаты компенсаций в случае, если объект был застрахован фондом. Также по решению правительства фонд может осуществлять достройку объектов, по которым отчисления не производились.