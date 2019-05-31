Мутко отметил высокие темпы выдачи семейной ипотеки в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 31 мая. /ТАСС/. Воронежская область демонстрирует высокие объемы выдачи ипотеки для семей с детьми под 6%. Об этом сообщил в пятницу в ходе совещания по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" вице-премьер Виталий Мутко.

"У вас [в Воронежской области] проделана серьезная работа по семейной ипотеке под 6%, на сегодня - это фактически каждый третий ипотечный заем в регионе. Эту работу, конечно, нужно продолжать", - сказал Мутко.

"Семейная ипотека" - льготная ипотечная программа с государственной поддержкой для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй и/или последующий ребенок. По данным Минфина России, с начала реализации программы по февраль 2019 года выдано 7,1 тыс. ипотечных кредитов на 17,3 млрд рублей.

В первоначальном варианте программы ставка в 6% распространялась на ограниченный период времени, поэтому программа не пользовалась спросом у заемщиков. В этом году было принято решение распространить действие пониженной ставки на весь срок кредитования. По оценкам аналитического центра ДОМ.РФ, после изменения условий программы потенциальный спрос на программу может составить более 100 тыс. кредитов ежегодно.