Мутко назвал регионы с наибольшим числом обманутых дольщиков

ВОРОНЕЖ, 31 мая. /ТАСС/. Наибольшее число обманутых дольщиков на сегодня зарегистрировано в Московской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском крае. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

"Большое спасибо 17 регионам России, где нет проблемы обманутых дольщиков. Самые проблемные регионы по этому вопросу - Московская, Ленинградская области, Краснодарский край, но мы проблему решаем", - сказал он.

Вице-премьер напомнил, что правительство выделило 16 млрд рублей Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства на завершение проблемных объектов в регионах с наименьшим числом долгостроев. Таким образом, восстановить права обманутых дольщиков удастся в более чем половине регионов, где такая проблема существует. "Мы хотим в этом году включить (в программу достройки - прим. ТАСС) 37 регионов и сделать все открыто", - пояснил Мутко.

Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года. Также сообщалось, что, по данным Минстроя России, на 1 января 2019 года зарегистрировано 1338 проблемных домов в 68 регионах.