География финалистов Всероссийского конкурса благоустройства расширилась на 20 регионов

ВОРОНЕЖ, 31 мая. /ТАСС/. География победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по сравнению с прошлым годом расширилась на 20 регионов, следует из сообщения Минстроя РФ в пятницу, распространенного по итогам награждения победителей конкурса в Воронеже.

"По сравнению с 2018 годом география финалистов конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях значительно расширилась, в списке появились 20 новых субъектов. В общей сложности за два года благодаря конкурсу будет реализовано 160 проектов в 63 регионах", - говорится в сообщении.

Вице-премьер Виталий Мутко, который возглавлял федеральную конкурсную комиссию, отметил высокий уровень проектов победителей. "У нас в этом году 80 победителей, уже 77 регионов подавали заявки. Нам важно этим конкурсом дать толчок в развитии самобытности и потенциала городов-победителей, раскрыть их для всей России. Сегодняшние проекты очень профессиональные. Надеюсь, что они будут реализованы качественно", - отметил вице-премьер Виталий Мутко.

Как ранее сообщал ТАСС, всего в этом году на конкурс поступило 330 заявок, 37 из них были отклонены на этапе технической экспертизы. Среди одобренных - 60 проектов для малых городов и 20 - для исторических поселений. Заместитель председатель ВЭБ.РФ, генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева в свою очередь отметила, что почти 80 заявок было подано от моногородов, 16 из них стали победителями. "Фонд со своей стороны будет активно работать с моногородами-победителям, мы приглашаем их в наш проект "улица Никольская". Старт этого проекта будет объявлен в рамках нулевого дня ПМЭФ-2019 5 июня", - добавила она.

О призовом фонде

Призовой фонд конкурса благоустройства, как и годом ранее, составил около 5 млрд рублей, которые были распределены среди всех победителей. По 17 победителей выбрали в номинациях "Исторические поседения" и "Малые города с численностью до 50 тыс. человек", по 15 победителей - в номинации "Малые города с численностью до 10 тыс. человек" и "Малые города с численностью до 20 тыс. человек", и 16 победителей - в номинации "Малые города с численностью до 100 тыс. человек".

Проекты-победители получат от 40 до 85 млн рублей. Общий размер премии историческим городам составил 1,08 млрд рублей, малым городам до 10 тыс. человек - 600 млн рублей, до 20 тыс. человек - 900 млн рублей, до 50 тыс. человек - 1,125 млрд рублей и до 100 тыс. человек - 1,275 млрд рублей.

Ранее было принято решение, что конкурс благоустройства будет проводиться раз в три года: такой подход позволит регионам и муниципалитетам эффективнее реализовывать лучшие проекты.

"Мы подходим к каждой заявке очень тщательно, обсуждаем. Надеюсь, следующий конкурс, который будет проведен уже на три года, будет более качественным", - сказал на церемонии подведения итогов конкурса заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

Итоги первого конкурса благоустройства малых городов были подведены в 2018 году, его победители получили 5 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию лучших проектов благоустройства. Было принято решение, что конкурс станет ежегодным. Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", до конца 2024 года в малых городах и исторических поселениях будет реализовано почти 500 проектов победителей конкурса.