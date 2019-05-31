Мутко предложил ДОМ.РФ создать первый в Воронеже арендный дом

ВОРОНЕЖ, 31 мая. /ТАСС/. Первым арендным домом в Воронеже может стать проект ДОМ.РФ. Такое мнение высказал вице-премьер Виталий Мутко в ходе посещения в пятницу Единого сервисного центра ДОМ.РФ

"Давайте сделаем хотя бы один арендный дом, и в следующем году встретимся (на новоселье)", - сказал вице-премьер в ходе общения с руководством и сотрудниками центра.

В едином сервисном центре работают около 700 сотрудников, часть из них переехали из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, сообщил вице-премьеру заместитель генерального директора Денис Филиппов. В настоящее время рассматривается четыре варианта проектов арендного дома для переехавших сотрудников, один из них находится в самой высокой стадии проработки, добавил Филиппов.

Мутко высказал мнение, что арендная программа должна быть доступна для широкого круга арендаторов. "В регионе создаются новые рабочие места с различным уровнем квалификации. Это стимулирует молодых специалистов и уже состоявшихся профессионалов оставаться в своем регионе и строить карьеру в Воронеже", - добавил он.

Развитие рынка аренды также поможет исполнению нацпроекта "Жилье и городская среда", отметил заместитель руководителя правительства, отвечая на вопросы журналистов по итогам рабочей поездки в Воронеж. "Необходимо распространить опыт и не только на другие компании. Это наша задача с властями регионов, когда мы говорим об обеспечении 5 млн семей жильём. Мы договорились с ДОМ.РФ и начинаем эту программу, договоримся с рядом субъектов и начнем строить такие арендные дома. Это тоже будет вклад в жилищное строительство", - сказал он.

Единый сервисный центр ДОМ.РФ в Воронеже открыт в 2018 году. Проект стартовал в мае 2018 года, к концу года число сотрудников достигло почти 500. В 2019 году планируется увеличить численность до 1,5 тыс. сотрудников. В единый сервисный центр переведены такие функции, как банковское, операционное и кассовое сопровождение, поддержка ипотечного бизнеса, контакт-центр, ИТ, финансы. Здесь расположен ряд сервисных функций Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства: контакт-центр, аккредитация конкурсных управляющих, информационное сопровождение участников жилищного строительства и мониторинг застройщиков.