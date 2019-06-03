Глава Сахалина назвал объемы строительства, необходимые для решения проблемы ветхого жилья

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Сахалинская области должна строить по 500 тыс. кв. м жилья каждый год, чтобы в течение ближайших лет решить проблему ветхого жилья в регионе, заявил в понедельник в ходе прямой линии врио губернатора области Валерий Лимаренко.

На 1 января 2017 года в Сахалинской области было зарегистрировано 128,1 тыс. кв. м аварийного жилья, а на 1 января 2019 года - уже 262,2 тыс. кв. м. По словам Лимаренко, реальный объем приближается к 1,2 млн кв. м. В настоящее время перед властями стоит задача расселить то, что признано аварийным на 2017 год, до конца 2020 года, а в перспективе - решить проблему аварийного жилья полностью.

"Для того, чтобы решить эту задачу, потребуется строить 500 тыс. кв. м в год. Мы строили в прошлом году 260, в этом поставлена задача - 300, в следующем - 450, в следующем - уже более 500 с тем, чтобы за 2019 год и за ближайшую пятилетку мы сделали в среднем по 500 тыс. кв. м", - сказал врио губернатора.

Он добавил, что одна треть всего объема - это социальное жилье, которое нужно и для расселения и для решения других социальных вопросов. Две трети объема будет занимать коммерческое жилье, которое требуется, чтобы решать вопросы с взятыми в ипотеку квартирами, программами по привлечению молодых специалистов и обеспечению бюджетников.

В 2019 году финансирование программы по переселению их ветхого жилья в регионе увеличено с 1,2 млрд рублей до 4,1 млрд рублей. В частности, 3,2 млрд рублей заложено в региональном бюджете на приобретение квартир, 800 млн рублей выделят на строительство новых домов, 31 млн рублей предусмотрен на капитальный ремонт пустующего муниципального жилфонда, еще 100 млн рублей региональные власти потратят на выкуп аварийного жилья у собственников.