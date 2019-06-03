Технопарк "Сколково" получил золото конкурса недвижимости Prix d'Excellence Awards

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Международная федерация участников рынка недвижимости FIABCI признала технопарк "Сколково" лидером на конкурсе реализованных девелоперских проектов Prix d'Excellence Awards в номинации "Индустриальная недвижимость", сообщила в понедельник пресс-служба фонда "Сколково".

Премия в области жилой и коммерческой недвижимости - один из самых престижных мировых конкурсов в этой области. Церемония награждения победителей прошла в Москве в рамках 70-го юбилейного Всемирного конгресса профессионалов рынка недвижимости.

"Технопарк является стартовой доминантой инновационного центра "Сколково". Этот уникальный проект - прежде всего масштабный индустриальный парк. Мы гордимся тем, что проделанная системная работа по созданию технологически интересного и значимого для инновационной среды объекта - технопарка "Сколково" - оценена по достоинству, и выражаем благодарность жюри конкурса за признание работы нашей команды", - цитирует пресс-служба слова сити-менеджера, вице-президента фонда "Сколково" Максима Шейфеля.

В состав жюри конкурса ежегодно входят ведущие эксперты рынка недвижимости и заслуженные архитекторы со всего мира. Оценка проектов проводится по большому числу параметров, среди которых - архитектурные особенности, инновационные методы при строительстве, инфраструктура и т. д. За годы существования премии Prix d'Excellence золотую награду получали такие проекты, как парижский "Диснейленд", Башни Петронас (Petronas Towers) в Куала-Лумпуре, Музей Гуггенхайма в Бильбао и стадион в Гонконге.

FIABCI при поддержке The Wall Street Journal проводит конкурс с 1992 года.