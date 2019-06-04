Объемы ввода жилья на Дальнем Востоке в первом квартале 2019 года сократились на 3,8%

ХАБАРОВСК, 4 июня. /ТАСС/. Объемы строительства и ввода в эксплуатацию нового жилья на Дальнем Востоке в первом квартале 2019 года снизились на 3,8%, а за весь 2018 год - на 11% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Выйти из сложившейся ситуации власти регионов надеются за счет внедрения механизмов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта, оптимизации строительных процедур, госпрограмм и нацпроектов, об этом ТАСС сообщили эксперты в строительной сфере, представители федеральных ведомств и местных властей.

По данным правительств дальневосточных регионов, примерно вдвое снизились показатели по вводу жилья в 2018 году на Камчатке - до 35,5 тыс. кв. м. Более чем на 30% упали объемы строительства жилья в Магаданской области - до 4,3 тыс. кв. м, снижение показала также Амурская область. Якутия после рекордного для региона объема ввода жилья в 2017 году снизила годом позже показатели с 633,8 тыс. кв. м до примерно 530,8 тыс. Похожая ситуация и на Сахалине. Рост показателей зафиксирован в Приморье, небольшой - в Хабаровском крае.

Проблемы строительной сферы в ДФО

В министерстве РФ по развитию Дальнего Востока констатировали, что регион отстает по темпам вводимого жилья от других регионов России. В прошлом году было введено в общей сложности 2,2 млн кв. м, что на 11% меньше, чем годом ранее. В первом квартале 2019 года в регионе ввели 579,9 тыс. кв. м жилья, что меньше аналогичного периода того же года на 3,8%.

"Сегодня на Дальнем Востоке есть ряд проблем, затрудняющих строительство нового жилья. И одна из первых - это высокая стоимость коммунальной инфраструктуры, например, цена технологического присоединения к инженерным сетям здесь на 40% больше, чем в среднем по России. Кроме того, в регионе высокие цены на сами строительные материалы, ведь ощутимую часть стоимости составляют расходы по их доставке", - сказали в Минвостокразвития.

Многие стройматериалы импортируются, в основном из стран Юго-Восточной Азии, рост курса доллара ударил по ценам на продукцию. Это, в свою очередь, отразилось на снижении активности строителей, отметили в правительстве Камчатки.

На темпы ввода нового жилья, по данным Минвостокразвития, повлияли также нехватка крупных застройщиков и высокие административные барьеры в этой сфере. "Так, на получение разрешительной документации, экспертизу проектов, различные виды согласования и разрешения уходит время аналогичное периоду строительства", - сказали в Минвостокразвития.

Отток населения и низкая покупательская способность

Эксперты, представители правительств регионов считают, что одним из основных факторов, повлиявших на объемы строительства жилья на Дальнем Востоке, стали отток населения и низкая покупательская способность жителей.

"Ситуация со строительством жилья в регионах Дальнего Востока связана с общим социально-экономическим положением региона. Реальные доходы населения падают по всей стране. Миграционная убыль населения, продолжающаяся на Дальнем Востоке, способствует тому, что граждане переезжают отсюда, покупают недвижимость в центральных регионах России, где цены на жилье ниже, а условия проживания более благоприятные", - поделился мнением спикер парламента Якутии Петр Гоголев.

Ведущий научный сотрудник Института региональной экономики Севера Северо-восточного федерального университета Юрий Данилов отмечает, что сейчас на вторичном рынке достаточно предложений более выгодных, чем строительство новых домов. Спрос на новое качественное жилье в регионе есть, но немногие могут оплатить его стоимость. Ситуацию, по его мнению, несколько выправляет программа переселения из ветхого и аварийного жилья. В Якутии, которая является лидером по объему ввода жилья среди дальневосточных регионов, рост показателей в последние годы, по данным министерства строительства республики был связан, в основном с программой переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Перспектива есть

Перспективы для сферы строительства жилья на Дальнем Востоке открывают льготы режимов территории опережающего развития и Свободного порта, реализуемые комплексные планы развития городов, планируемые изменения сроков строительных процедур, а также национальные проекты.

"Дать импульс развитию строительной отрасли, привлечь крупных инвесторов в этой сфере призваны проекты выделяемой регионам Дальнего Востока единой субсидии, комплексные планы развития Комсомольска-на-Амуре, Свободного, Большого Камня. Это только первые шаги, многое предстоит сделать в регионе, где десятки лет почти ничего не строилось", - отмечают в Минвостокразвития.

Так, в городе Свободный Амурской области по разработанному после поручения президента долгосрочному плану развития, будет построен микрорайон с 36 таунхаусами 42 многоквартирными домами на 5 тыс. жителей, который будет включать в себя школу, детский сад, поликлинику, спортивный комплекс, дом культуры и дом детского творчества. Строители уже приступили к вертикальной планировке территории.

Аналогичная ситуация и в Большом Камне в Приморье, где работы идут сразу в шести микрорайонах, к 2023 году там построят почти 6 тыс. квартир. В ряде регионов строительные компании пользуются льготами резидентов ТОР и Свободного порта. Например, в ТОР "Надеждинская" Приморского края частный инвестор в прошлом году ввел в эксплуатацию первую очередь домов коттеджного поселка Новый Де-Фриз. Это 38 домов, а всего будет построено 373 коттеджа.

Кроме того, Минвостокразвития сейчас для сокращения сроков подготовительных к началу строек домов работ готовит предложения по оптимизации строительных процедур.

Надежда на ипотеку и нацпроекты

Одним из инструментов повышения спроса на жилье является ипотека. Однако, в связи с ростом ключевой ставки в сентябре - декабре 2018 года, основные кредиторы повысили ставки на 1,5-2,5 %, что повлияло на рынок ипотечного кредитования, отмечает заместитель министра строительства РФ Никита Стасишин. За три месяца 2019 года по данным Банка России на Дальнем Востоке выдано ипотечных кредитов на 9% меньше в денежном выражении по сравнению с тем же периодом 2018 года.

"В рамках реализации проекта "Жилье" из федерального бюджета регионам предоставляются субсидии на реализацию проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья. Минстрой РФ сейчас готовит изменения в правила предоставления субсидий на развитие жилищного строительства для приоритетного распределения на поддержку проектов на Дальнем Востоке", - сказал Стасишин.

По его мнению, это, в числе прочего, стимулирует отрасль. В правительствах регионов Дальнего Востока рассчитывают, что оживить сферу строительства, нагнать темпы ввода новых домов помогут нацпроекты. Так, на Камчатке объемы ввода жилья увеличат к 2024 году до 101 тыс. кв. м. В этом году для региона предусмотрена субсидия в размере более 1 млрд рублей.

В рамках нацпроекта наращивать объемы ввода жилья будут и на Сахалине. "В этом году планируется ввести в регионе около 300 тыс. кв. м нового жилья, в том числе за счет нацпроекта в части ликвидации аварийного жилья", - сказали агентству в областном министерстве строительства. В Якутии в 2019 году построят около 85 тыс. кв. м жилья взамен аварийного.