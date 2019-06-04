Воробьев: застройщики Подмосковья удовлетворены работой с банками по эскроу-системе

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Работающие в Подмосковье компании-застройщики получили от двух до пяти предложений от банков по работе в эскроу-системе, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании, которое президент России Владимир Путин провел с членами правительства. Глава региона добавил, что застройщики удовлетворены работой с банками по этому направлению.

"Сегодня перед совещанием я обзвонил ряд крупных девелоперов, все они удовлетворены коммуникацией с ключевыми банками. Преимущественно это Сбербанк и ВТБ, другие банки тоже нарабатывают эту компетенцию. У крупных застройщиков есть от двух до пяти предложений по работе в эскроу-системе", - сказал Воробьев на совещании в Кремле. Он добавил, что с 1 июля все 100% новых девелоперских проектов "переходят на эксроу, а старые достраиваются через жёсткий контроль банков".

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты.

Губернатор напомнил, что в Подмосковье в 2018 году было возведено 8,6 млн кв. м жилья, в том числе 4,9 млн кв. м в многоквартирных домах. "Важно, чтобы было тесно взаимодействовать с Центробанком, чтобы переход такого большого количества жилья прошел предсказуемо без каких-либо срывов, и люди своевременно получили свои квартиры", - сказал Воробьев.

Он отметил, что ранее "в ЦБ состоялось несколько мероприятий с застройщиками, которые до конца не понимали, что такое эскроу и как это работает". Кроме того, добавил глава Подмосковья, в Сбербанке практически в еженедельном режиме ведется работа с ключевыми застройщиками по этому вопросу.

Говоря о проблеме обманутых дольщиков, Воробьев отметил, что регион получил соответствующую поддержку от правительства России. Он добавил, что "и Urban Group и до этого "Су-155" доставили много хлопот жителям". "Благодаря совместной работе с министром [строительства и ЖКХ - прим. ТАСС] и "Дом.РФ" мы в этом году только дольщикам компании Urban Group выдадим 5,5 тыс. ключей. Сейчас идет достройка объектов компании", - заключил губернатор.