Власти Татарстана и банки помогут застройщикам перейти на эскроу-счета

ТАСС, 4 июня. Власти Татарстана, где в начале года половина застройщиков не были готовы перейти на проектное финансирование жилищного строительства с использованием счетов эскроу, еженедельно проводят встречи с представителями отрасли для решения проблемы. Как сообщил президент республики Рустам Минниханов, застройщиков будут обучать работе с проектным финансированием.

"Каждую неделю мы встречаемся с застройщиками и банками, понимание [ситуации] есть, хотя работа непростая. Я думаю, что с поставленной задачей перейти на эскроу-счета мы должны справиться", - сказал Минниханов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Он отметил, что сейчас в регионе по эскроу-счетам работают 16 банков, девять из которых получили 106 заявок, заключено шесть договоров проектного финансирования.

При этом глава Татарстана считает проблемой отсутствие у застройщиков опыта работы с проектным финансированием, организуется их переобучение. "Мы попросили банки, чтобы они создавали специальные группы для помощи в оформлении документов. Крупные банки имеют специалистов по проектному финансированию, но мелкие [в этом вопросе] "буксуют", - добавил он.

Руководитель региона в феврале сообщил, что практически 50% застройщиков Татарстана - 54 из 109 работающих в регионе - не готовы перейти на новую систему с 1 июля. В связи с этим он предположил риск увеличения числа обманутых дольщиков с 4 до 14 тыс. человек.

Переход на новую систему

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов сообщил о том, что не все добросовестные застройщики смогут справиться с проблемами, которые возникнут после введения системы эскроу-счетов.

С 1 июля 2019 года застройщики лишатся возможности привлекать средства дольщиков напрямую. Деньги граждан будут храниться на счетах эскроу до момента ввода объекта в эксплуатацию, само строительство предполагается вести за счет банковских кредитов.

В конце 2018 года были одобрены поправки в законодательство о долевом строительстве, которые обязывают застройщиков перейти на работу по счетам эскроу с 1 июля даже по тем проектам, на которые уже получено разрешение на строительство. При этом для части проектов, соответствующих определенным критериям строительной готовности, сохранится возможность прямого привлечения средств дольщиков.