{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Татарстана и банки помогут застройщикам перейти на эскроу-счета

Около 50% застройщиков региона не готовы перейти на новую систему с 1 июля

ТАСС, 4 июня. Власти Татарстана, где в начале года половина застройщиков не были готовы перейти на проектное финансирование жилищного строительства с использованием счетов эскроу, еженедельно проводят встречи с представителями отрасли для решения проблемы. Как сообщил президент республики Рустам Минниханов, застройщиков будут обучать работе с проектным финансированием.

"Каждую неделю мы встречаемся с застройщиками и банками, понимание [ситуации] есть, хотя работа непростая. Я думаю, что с поставленной задачей перейти на эскроу-счета мы должны справиться", - сказал Минниханов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Он отметил, что сейчас в регионе по эскроу-счетам работают 16 банков, девять из которых получили 106 заявок, заключено шесть договоров проектного финансирования.

При этом глава Татарстана считает проблемой отсутствие у застройщиков опыта работы с проектным финансированием, организуется их переобучение. "Мы попросили банки, чтобы они создавали специальные группы для помощи в оформлении документов. Крупные банки имеют специалистов по проектному финансированию, но мелкие [в этом вопросе] "буксуют", - добавил он.

Руководитель региона в феврале сообщил, что практически 50% застройщиков Татарстана - 54 из 109 работающих в регионе - не готовы перейти на новую систему с 1 июля. В связи с этим он предположил риск увеличения числа обманутых дольщиков с 4 до 14 тыс. человек.

Переход на новую систему

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов сообщил о том, что не все добросовестные застройщики смогут справиться с проблемами, которые возникнут после введения системы эскроу-счетов.

С 1 июля 2019 года застройщики лишатся возможности привлекать средства дольщиков напрямую. Деньги граждан будут храниться на счетах эскроу до момента ввода объекта в эксплуатацию, само строительство предполагается вести за счет банковских кредитов.

В конце 2018 года были одобрены поправки в законодательство о долевом строительстве, которые обязывают застройщиков перейти на работу по счетам эскроу с 1 июля даже по тем проектам, на которые уже получено разрешение на строительство. При этом для части проектов, соответствующих определенным критериям строительной готовности, сохранится возможность прямого привлечения средств дольщиков.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
ДОМ.РФ: повышение уверенности граждан в достройке жилья увеличит спрос на первичном рынке
Ипотека остается основным способом улучшения жилищных условий, добавил гендиректор ДОМ.РФ Александр Плутник
Читать полностью