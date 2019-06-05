Строительство жилья для сотрудников судоверфи "Звезда" завершат в 2019 году

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Первую очередь жилья для сотрудников строящейся гражданской верфи судостроительного комплекса "Звезда" в Приморском крае завершат до конца 2019 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ) Алексей Чекунков.

Ранее ФРДВ и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию выступили соинвесторами строительства жилья для работников "Звезды". Общая стоимость проекта - 11 млрд рублей.

"В этом году у нас сдается жилье (первая очередь) для сотрудников судостроительной верфи "Звезда", - сказал Чекунков.

По его словам, в 2019 году планировалось также завершить строительство моста Россия - Китай в районе села Нижнеленинского в Еврейской автономной области. Однако, как пояснил глава ФРДВ, этот проект планируется расширить, сделать его способным перевозить генеральные грузы, широкую номенклатуру.

"Сегодня он запроектирован только на перевозку сыпучих грузов. Поэтому будем смотреть и советоваться с правительством, нужно ли спешить со сдачей проекта в усеченном виде, либо имеет смысл еще дополнительные проектные работы провести, и сдать сразу универсальный проект, который будет сделан по самым современным технологиям", - сказал он.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается в городе Большой Камень (Приморский край) консорциумом "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка. После ввода в эксплуатацию "Звезда" станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения и будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, в том числе танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки. Для работников "Звезды" до 2023 года планируется построить около пяти тысяч квартир, полностью обеспечив их потребности в жилье.