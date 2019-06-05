ФРДВ разработает с Минвостокразвития проект льготной ипотеки

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики прорабатывает программу льготной ипотеки для дальневосточников. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава ФРДВ Алексей Чекунков.

"Мы сейчас более широко смотрим на участие фонда в ипотечных программах: развитие городской среды является приоритетом для ВЭБ.РФ, нашего акционера, а снижение стоимости ипотечных кредитов - одна из целей национального проекта "Жилье и городская среда". Поэтому вместе с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики мы прорабатываем льготную программу, где фонд во взаимодействии с региональными агентствами мог бы снижать ставку по ипотеке для дальневосточников", - сказал он.

По его словам, в рамках этой программы ФРДВ будет стремиться предложить потребителям продукт по минимальный процентной ставке. "Посмотрим, что нам удастся сделать в этом направлении, но я думаю, что уже в этом году мы сможем предложить рынку что-то интересное", - добавил Чекунков.