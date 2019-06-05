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Гостиницу "Пекин" в Москве выставили на торги со стартовой ценой в 5,6 млрд рублей

Общая площадь гостинично-офисного комплекса составляет около 26 тыс. кв. м

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Гостиница "Пекин" в центре Москвы выставлена на электронные торги, аукцион состоится 2 сентября 2019 года. Об этом сообщил в среду собственник здания - компания "Галс-Девелопмент Группа ВТБ".

"Предметом аукциона является право заключения договора купли-продажи обыкновенных именных акции ОАО "Гостинично-офисный комплекс "Пекин" в количестве 353 210 штук, составляющих 100% общего количества акций. Основным активом общества является имущественный комплекс четырехзвездочного гостинично-офисного комплекса "Пекин" общей площадью около 26 тыс. кв. м. Стартовая цена лота определена в размере 5 млрд 671 млн рублей", - говорится в сообщении.

Открытый аукцион на повышение пройдет на базе АО "Единая электронная торговая площадка".

"Галс-Девелопмент" пытается продать здание с 2016 года. В январе 2019 года газета "Коммерсантъ" сообщала об интересе к активу китайских инвесторов, однако сделка не состоялась.

Гостиница "Пекин" - памятник архитектуры федерального значения, расположен в центре Москвы. Здание построено в 1939-1958 годах по проекту Дмитрия Чечулина, который был одним из инициаторов высотного строительства в историческом центре столицы. В отеле 144 номера, его общая площадь 26 тыс. кв. м.

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