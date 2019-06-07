Около 8,5 млрд рублей собрано на счетах эскроу под строительство жилья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Около 8,5 млрд рублей дольщиков аккумулируется в настоящее время на счетах эскроу жилых проектов. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

"1000 застройщиков, работающих в 72 регионах, подали заявки, 1557 заявок в 18 уполномоченных банков. На сегодня заключено кредитных договоров на 75 млрд рублей, и 8,5 млрд [рублей] размещены на счетах эскроу", - сказала Полякова.

Она отметила, что сейчас застройщики могут получить кредит на реализацию проектов в 99 уполномоченных банков, их список опубликован на сайте регулятора. Ранее было принято решение смягчить требования к рейтингу банков, которые могут кредитовать строительные компании.

"Запас капитала этих банков, по нашим оценкам, в разы превышает 6,4 трлн рублей, указанные в паспорте нацпроекта: "Жилье и городская среда", - сказала Полякова.

Ограничения для застройщиков

По словам Ольги Поляковой, существует ряд факторов, которые не позволят банкам выдать проектное финансирование.

"Застройщики с плохой деловой репутацией не смогут рассчитывать на проектное финансирование. Важно также будет наличие обеспечения - недвижимость, земля. Сейчас очень важные изменения внесены, которые позволят межевать земельные участки и принимать их банкам в залог",- уточнила заместитель председателя ЦБ.

Изменение системы финансирования

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по ДДУ (договорам долевого участия). Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщал, что по старым правилам будет достраиваться после 1 июля около 70% начатого жилья. Все проекты, реализующиеся с прямым привлечением средств дольщиков, будут завершены за два года.