Власти Камчатки считают невозможным решение жилищной проблемы без федерального бюджета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Проблему строительства жилья на Камчатке невозможно решить без помощи из федерального бюджета. Такое мнение в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выразил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

"У нас на Камчатке невозможно сегодня строить без бюджета. Нужно понимать, что это Север, и есть определенные условия, которые можно исполнить только с помощью бюджетного финансирования. Это создание инфраструктуры и строительство жилья. Если квадратный метр на материке, условно, стоит 30 тыс. рублей, то у нас он в несколько раз дороже", - сказал Илюхин.

Губернатор отметил, что на Камчатке сегодня много аварийного фонда и жилья с дефицитом сейсмостойкости. "Мы стараемся получать через Минстрой РФ средства для сноса такого жилья. На Камчатке сегодня работает пять жилищных программ. И без бюджетного финансирования на территории Камчатки жилищную проблему решить невозможно", - отметил губернатор.

В первом квартале 2019 года, по данным Камчатстата, средняя стоимость квадратного метра жилья в Камчатском крае на первичном рынке составила 68,7 тыс. рублей, на вторичном - 61,3 тыс. рублей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.