Комитет Госдумы одобрил ко II чтению налоговые льготы в связи с ипотечными каникулами

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, предусматривающий освобождение от налогообложения материальную выгоду, полученную при реализации заемщиком права на получение ипотечных каникул. Планируется, что документ, инициированный председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко вместе с представителями всех фракций Госдумы, будет рассмотрен на заседании нижней палаты 18 июня.

Ранее Госдума приняла закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе с Володиным и Матвиенко. Документ подготовлен во исполнение поручения по реализации послания президента РФ Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года об обеспечении внесения в законодательство РФ изменений, предусматривающих предоставление гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, ипотечных каникул. Они предполагают отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) и установление запрета для кредиторов на применение в этот период предусмотренных законодательством последствий нарушения заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по соответствующим договорам, а также на обращение взыскания на заложенное имущество, если оно является единственным жилым помещением заемщика.

В ходе дополнительной экспертизы документа было установлено, что предоставление заемщику ипотечных каникул повлечет за собой налоговые последствия, связанные с бесплатным пользованием денежными средствами. Согласно действующей редакции Налогового кодекса РФ, доходы заемщика, полученные им в ходе ипотечных каникул, в виде разницы между суммой процентов, исчисленных по ставке 2/3 от ставки рефинансирования, и суммой фактически уплаченных процентов по кредиту, подлежат налогообложению по ставке налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 35%.

"В этом случае вероятны претензионные ситуации между банками, которые являются налоговыми агентами и будут исполнять обязанности по удержанию НДФЛ или информированию о нем налоговых органов, и заемщиками", - говорится в пояснительной записке.

В связи с этим предлагается освободить граждан, которые воспользовались правом на ипотечные каникулы, от уплаты НДФЛ при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в ходе ипотечных каникул.

"Ипотечные каникулы - это не способ заработка, это просто возможность сохранить жилье для тех, кто попал в трудную ситуацию. Да, они экономят на процентах в эти льготные месяцы. С экономической точки зрения - это бесплатное пользование средствами, а с чисто человеческой позиции - обязывать их платить НДФЛ в этот период нецелесообразно. Думаю, эти поправки многим облегчат жизнь", - отметил член комитета по финрынку Дмитрий Скриванов.