Беглов: строящийся 14 лет жилой дом в Петербурге введут до конца года

САНКТ-ПЕТЕБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Проблемный жилой комплекс "Охта-Модерн" в Петербурге, который строится с 2004 года, планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. Об этом сообщил врио губернатора города Александр Беглов на встрече с дольщиками в понедельник.

"Я договорился со строителями, что люди должны получить ключи в этом году. Город за этим будет следить", - сказал он.

Завершением долгостроя занимается компания "ЛСР".

Беглов добавил, что в этом году будут сданы 85% проблемных домов. "У нас остается около 15-20%, они переходят на 2020 год", - отметил он.

Дольщики обратились к Беглову с просьбой рассмотреть вопрос двойных продаж в ЖК "Охта-Модерн" и вопрос продажи конкурсным управляющим прошлого застройщика их дебиторской задолженности. Врио губернатора пообещал после получения соответствующих материалов передать их в прокуратуру.

О проблемных ЖК

Строительство ЖК "Охта-Модерн" на 482 квартир должны были завершить в 2007 году. Застройщики, которые вели его строительство с 2004 года, - ЗАО "ИВИ-93", с 2009 года - ООО "Балтжилинвест", с 2012 года - ООО "Питер-Констракшн". Действия недобросовестных застройщиков привели к полной остановке строительства в 2016 году и банкротству компании ООО "Питер-Констракшн" с декабря 2017 года.

По данным администрации Петербурга, в списке проблемных объектов значился 31 жилой дом. По состоянию на 10 июня 2019 года по 7 многоквартирным жилым домам на 1 тыс. 395 квартир получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. До конца 2019 года запланировано достроить 20 проблемных домов. Завершение строительства 7 многоквартирных жилых домов на 999 квартир запланировано на 2020 год.