Компания планирует направить около 1 млрд рублей на "умное" освещение в Челябинске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июня. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" планирует направить на создание "умного" освещения в Челябинске около 1 млрд рублей. Эта цифра может быть скорректирована после более точных расчетов реализации проекта, сообщил в понедельник на XI международном IT-форуме с участием стран ШОС и БРИКС директор проекта "Умный город" уральского макрорегионального филиала Олег Извеков.

"Мы рассматриваем возможность в Челябинск инвестировать около 1 млрд рублей на "умное" освещение. Бюджетные деньги тратиться не будут. Но это цифра может меняться после более точного анализа информации. Еще до 1 млрд рублей - в Екатеринбург и до 900 млн рублей Ханты-Мансийский автономный округ, цифра опять же может измениться", - сказал он.

Извеков добавил, что прежде всего в городах необходимо будет заменить лампы на светодиодные, установить системы, которые управляют уровнем освещенности и его включением или выключением, датчики контроля трафика, чтобы регулировать освещенность и приборы учета энергии. Система была апробирована в городе Качканаре (Свердловская область).

"Экономия электроэнергии по итогам проекта составляет до 70%. Мы, как инвестор, возвращаем средства от сэкономленного муниципалитетом. Для нас принципиально использовать товары уральских производителей, потому что это новые рабочие места в регионах, развитие производств, повышение уровня заработной платы. После завершения проекта, большая часть освещения будет "умной". Проект касается улиц города, во дворы пока не заходим", - отметил он.

Всего, по словам Извекова, в городах-миллионниках находится около 60 тыс. уличных светильников.

О форуме

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. В 2019 году форум проходит 10-11 июня, основная тема - "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС".

Организаторы ожидают, что в 2019 году форум посетят более 4 тыс. участников из 52 стран и 60 регионов России, в 2018 году на мероприятие приехали более 3 тыс. человек из 55 стран и 43 субъектов РФ. Генеральные партнеры IT-форума: Ростелеком, Лукойл, Прайм Груп, Славнефть-Мегионнефтегаз. ТАСС - генеральный информационный партнер IT-форума.