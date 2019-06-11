Мутко: часть средств на улучшение городской среды планируется направлять в спецфонд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Часть федеральных средств на благоустройство городской среды может быть направлено в специальный фонд для реализации крупных проектов. Об обсуждении соответствующей возможности сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко в интервью общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Мы обдумываем решение, чтобы часть денег мы по-прежнему отдавали исходя из численности населения, а часть сосредоточили в специальном фонде. И будем брать условно 50 городов, которым будем помогать делать соответствующие проекты, которые повлияют на индекс качества городской среды", - сказал он в интервью на полях Петербургского международного экономического форума, проводившегося 6-8 июня.

По словам Мутко, выделяя деньги регионам на благоустройство исходя только из численности населения, правительство РФ не видит целостности расходования средств. "Губернатор их [деньги] получает и закрывает свою проблематику в субъекте, раздавая их по муниципалитетам. У нас указ президента говорит о том, что мы должны улучшить качество городской среды в 1117 городах, где проживает 75% населения страны. Мы должны улучшить на 30%, а где-то и на 50%. И если мы просто раздадим деньги по субъектам, мы не увидим достижения этой цели", - добавил он.

Мутко привел пример с проблемной набережной в Воронеже. "Через численность мы ее не решим. Мы лучше сразу дадим один-два миллиарда рублей, но мы будем понимать, почему принято это решение", - полагает вице-премьер.

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина. В настоящее время он входит в состав нацпроекта "Жилье и городская среда" в статусе федерального проекта. Согласно паспорту нацпроекта, одним из ключевых показателей станет кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение соответствующего индекса на 30% и сокращение числа городов с неблагоприятной средой вдвое. В нацпроекте говорится, что доля городов с благоприятной средой в 2024 году должна составить 60%. К этой дате также должно быть реализовано 31 тыс. мероприятий по благоустройству. Кроме того, к целевым показателям федерального проекта относится создание механизма прямого участия граждан в формировании городской среды и увеличение доли таких граждан до 30% в 2024 году. Общий объем финансирования федерального проекта из всех источников составит 287,9 млрд рублей.

Петербургский международный экономический форум проводился с 6 по 8 июня. Мероприятия форума были объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.